Житель США в течение 90 минут устроил по меньшей мере восемь перестрелок в нескольких городах Аризоны.
Как сообщает abc15 со ссылкой на полицию, в результате один человек погиб, еще 12 получили ранения. При этом не все пострадали от выстрелов: 9 человек получили другие травмы, к примеру, от осколков стекла.
В частности, мужчина открывал огонь из своего автомобиля на территории городов Глендейл, Пеория и Сюрпрайз в округе Марикопа, а также на автострадах региона Уэст Вэлли.
Предполагаемого преступника арестовали. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку. В машине подозреваемого нашли оружие.
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