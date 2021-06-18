За полтора часа мужчина по меньшей мере восемь раз открывал огонь на территории нескольких городов.

Житель США в течение 90 минут устроил по меньшей мере восемь перестрелок в нескольких городах Аризоны.

Как сообщает abc15 со ссылкой на полицию, в результате один человек погиб, еще 12 получили ранения. При этом не все пострадали от выстрелов: 9 человек получили другие травмы, к примеру, от осколков стекла.

В частности, мужчина открывал огонь из своего автомобиля на территории городов Глендейл, Пеория и Сюрпрайз в округе Марикопа, а также на автострадах региона Уэст Вэлли.

Предполагаемого преступника арестовали. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку. В машине подозреваемого нашли оружие.

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Перевод: Катерина Комолова