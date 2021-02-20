Самолет, совершавший учебный полет, разбился вблизи жилого района.

В американском штате Алабама потерпел крушение сверхзвуковой реактивный самолет NorthropT-38, погибли два человека, находившиеся на его борту.

Об этом сообщает Fox News.

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Самолет, совершавший учебный полет, разбился вблизи жилого района. Он упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери, но не задел ни одной постройки на земле.

На место аварии сразу прибыли представители национальной гвардии ВВС.

В США самолеты NorthropT-38 Talon используются для учебных миссий в ВВС, а также в Военно-морских силах.

Авиакатастрофа в Швейцарии

18 февраля 2021 года на севере Швейцарии небольшой самолет упал в Боденское озеро во время захода на посадку к местному аэродрому.

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Автор: УНИАН