Ранее Пэнс выступал за продолжение помощи Украине, а также утверждал, что Путин и Россия должны быть привлечены к ответственности за вторжение в Украину.

Майк Пэнс, бывший вице-президентом Дональда Трампа и одним из самых преданных его союзников, заявил о своем намерении побороться за пост президента США, став конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев.

Как сообщает Bloomberg, Пэнс объявил о своих планах в среду. Таким образом он присоединяется к списку Республиканской партии с более чем 10 кандидатами, который все еще растет, так как ожидается что губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум также объявит о своей кандидатуре.

Объявляя о своем намерении, Пэнс отметил, что "разные времена требуют разного лидерства".

Видео дня

"Было бы легко остаться в стороне, но я не так воспитан, - сказал Пэнс в видео. - Вот почему сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов".

Пэнс, которому в среду исполнилось 64 года, не упомянул Трампа в видео и заявил, что у США проблемы, потому что "президент Джо Байден и левые радикалы ослабили Америку дома и за рубежом". Среди угроз, с которыми, по его словам, столкнулась страна, были инфляция, надвигающаяся рецессия и южная граница США, "находящаяся в осаде".

В то же время критики отмечают, что пока его шансы на победу невысоки, и он остается на нижних строчках списка, согласно соцопросам.

Заявления Пэнса о войне в Украине

Ранее Пэнс выступал за продолжение помощи Украине, заявляя, что это вмешательство имеет решающее значение для национальной и глобальной безопасности. Он также утверждал, что Владимир Путин несет ответственность за вторжение в Украину, и Путин и Россия должны быть привлечены к ответственности.

В то же время другие кандидаты от Республиканской партии не настолько приветствуют помощь США Украине

Так, Вивек Рамасвами заявил, что Украину нужно заставить пойти на "большие уступки" и дать России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Роберт Десантис называл войну в Украине "территориальным спором" и критиковал других республиканцев за помощь Украине. Также он выражал надежду на то, что конфликт разрешится до его возможного вступления в должность.

А вот Дональд Трамп заявлял, что способен закончить войну в Украине за 24 часа. Он не указал, какими методами, но при этом ранее заявлял о допустимости отдать России некоторые украинские территории, а также заявлял, что Украине нужно было отдать России Крым.

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