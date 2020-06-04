В США отпустили без обвинений выходца из Украины, который влетел на бензовозе в толпу

Однако следствие против мужчины продолжается.

Американца украинского происхождения Богдана Вечирко, который на бензовозе въехал в толпу протестующих, освободили из заключения, не выдвинув обвинений

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Поскольку в штате Миннесота подозреваемых без официально выдвинутых обвинений могут держать только 36 часов, мужчину отпустили. Несмотря на это, расследование, по словам полицейских, продолжается, сообщает Голос Америки.

35-летнего американца арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

На фотографиях заметно, что Вечирко избили. Его лицо и передняя часть тела в синяках и следах крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у Вечирко диагностировали ранения, которые не угрожают его жизни.

В украинской общине штата Миннесота описывают Вечирко как “украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека”. Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинской общине, семья Вечирко мигрировала в США, когда Богдану было 5 лет. Его семья - из Червонограда, Львовской области. По словам источников, сейчас Богдан ждет первенца, его жена Людмила на восьмом месяце беременности.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером Вечирко, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих. По словам уполномоченного Департамента общественной безопасности Джона Гаррингтона, не исключено, что Вечирко мог влететь в толпу нечаянно. Местные СМИ сообщают, что водитель заранее сигналил протестующим, но не сбавлял скорость. Протестующие успели разбежаться, и во время происшествия никто из них не пострадал. После этого над водителем бензовоза попытались устроить самосуд. В итоге мужчину передали прибывшим полицейским.

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