Соответствующие угрозы получены в день утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили сообщение с угрозой совершения теракта в столице США в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Читайте такжеВ штате Джорджия кандидаты от демократов лидируют на выборах в Сенат СШАВ сообщении, в частности, говорится следующее: "Мы направим самолет на Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен". Глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани, как известно, был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января 2020 года.

По данным телеканала, правительство США не считает данную угрозу реальной, однако начало проводит расследование по факту незаконного вмешательства в авиационные частоты. В то же время авиадиспетчеры уже получили инструкции немедленно сообщать о любых отклонениях самолетов от маршрутов.

Вместе с тем, некоторые связывают полученное сообщение с тем, что в среду в Конгрессе будет проходить процедура сертификации голосов выборщиков на президентских выборах.

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Автор: Алина Вишневская