В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор через Zoom

Правозащитные организации выступают против использования Zoom в подобных процессах.

В Сингапуре суд приговорил к смертной казни 37-летнего малайзийца Пунитана Генасана – его признали виновным в причастности к контрабанде героина. Впервые в судебной практике страны приговор был вынесен в режиме видеоконференции, с помощью Zoom.

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Как сообщает Telegraph, слушания проводились удаленно в связи с пандемией коронавируса. Подсудимый узнал о своем приговоре во время сеанса видеосвязи, в данный момент его защита рассматривает возможность апелляции.

Отмечается, что правозащитные организации критикуют использование Zoom в подобных процессах.

Ранее подобный случай произошел в Нигерии. Судья из Лагоса Моджисола Дада через Zoom приговорил Олалекана Хамида к смертной казни за убийство матери его работодателя.