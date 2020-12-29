В Сербии таможенники на въезде в страну задержали большую археологическую коллекцию, которую пытались тайно провезти в грузовике с паркетом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на "Балканский обозреватель" и сообщение пресс-службы сербской таможни.
Коллекция насчитывает более 2 тысяч антикварных предметов разных периодов.
Ценную контрабанду задержали на пограничном переходе Сербская Црня. Коллекцию вез грузовик с румынскими номерами, водителем которого был 46-летний гражданин Сербии. На вопрос таможенников он ответил, что везет два пакета конфет и товар, указанный в таможенной документации.
Во время детального осмотра в кабине и боковом ящике для инструментов нашли антиквариат эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, предметов из археологических культур древних славян и кельтов.
Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один крупный камень и несколько меньших металлических фигур.
Читайте такжеВ Житомирской области полицейские задержали автомобиль с 700 килограммами янтаря
Среди оружия было много наконечников для копий, стрел, топоров, а также булавы.
Из повседневной утвари коллекция включает несколько ложек, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.
Все находки будут переданы для дальнейшей экспертизы.
Водитель после разоблачения груза объяснил таможенникам, что согласился перевезти коллекцию из Украины в Сербию за небольшое вознаграждение и что с ним должны были связаться по прибытии грузовика в Сербию.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Польше разбился украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами (фото)
- В Северной Македонии в грузовике нашли 211 мигрантов
- Лежали в овощах: в Германии обнаружили рефрижератор с 31 мигрантом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram