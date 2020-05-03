В России за сутки зарегистрировали более 10 тысяч зараженных коронавирусом

Это новый рекорд по количеству выявленных за сутки заболевших COVID-19.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10633 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

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Как сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб, общее число заболевших в РФ выросло до 134 687 человек.

Это новый суточный рекорд по приросту зараженных в России. Предыдущий был зарегистрирован накануне, когда за сутки коронавирус выявили у 9,6 тысячи человек.

Более половины новых случаев (5345 человек) выявлены у контактных лиц. Почти 6 тысяч зараженных зарегистрировали в Москве, где общее количество заболевших увеличилось до 68,6 тысячи человек. На втором месте по числу зараженных находится Подмосковье (822 новых случая, всего более 14 тысяч), а на третьем - Санкт-Петербург (295 за сутки, всего 5029).

Как отмечает оперштаб, среди новых зараженных больше всего людей в возрасте 18-45 лет, их доля составляет 39,2%. Еще 36% - от 46 до 65 лет. Среди тех, кому от 66 до 79 лет, - 10%, а старше 80 лет только 5,5%.

За сутки из больниц выписали 1626 человек, количество выздоровевших в России превышает 16 тысяч.