Два человека находятся в очень тяжелом состоянии, всего в реанимации – шесть человек.

В результате отравления при очистных работах в поселке Дмитриадовка Неклиновского района под Таганрогом погибли десять человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

"По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. (Госпитализированы – ред.) восемь человек", - говорится в сообщении.

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Причиной смерти людей, работавших на очистных сооружениях, предварительно, стал выброс метана.

Как сообщили источники ТАСС, два человека находятся в очень тяжелом состоянии, всего в реанимации – шесть человек.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области сообщили, что поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

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Автор: Денис Прядко