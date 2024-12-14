Есть погибшие и почти полсотни раненых.

В Воронежской области России автобус с ранеными на войне в Украине российскими оккупантами врезался в "УРАЛ" с другими военными, есть погибшие и много раненых.

Как пишет ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, а также очевидцев аварии, ДТП произошло накануне, 13 декабря, в районе 23 часов вечера. "УРАЛ" с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне с Украиной.

В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из "УРАЛА". Также 46 российских военнослужащих ранены.

Официально в России лица аварию не комментировали.

Потери России в войне в Украине

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала большого нападения оккупационная армия РФ потеряла более 761 тысячи солдат.

В частности, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума - 1 523 погибших за сутки. Впервые захватчики понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ отдает 53 жизни за каждый километр, на который они продвигаются в Украине.

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