В Португалии с рельсов сошел скоростной поезд: много пострадавших (фото)

Президент Португалии выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в этой «серьезной аварии».

Скоростной поезд сошел с рельсов в португальском городе Коимбра. В результате аварии два человека погибли и по меньшей мере 30 ранены.

Об этом сообщает BBC.

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Поезд двигался на север из Лиссабона до Браги с запланированными остановками в городах Коимбра и Порто. Однако около 14:30 по Гринвичу он врезался в авто технического обслуживания железной дороги Суре.

Президент Марсело Ребелу ди Соза выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в этой «серьезной аварии».

На месте происшествия работают аварийные службы. По информации СМИ, там работали 163 спасателя.

На борту самого быстрого в Португалии поезда было 240 пассажиров. По словам одного из потерпевших, после столкновения люди застряли в вагоне, потому что те сломались. Наконец кому-то удалось выбить выход и выпустить других.

Как сообщал УНИАН, в небе над Аляской (США) столкнулись два пассажирских самолета, в результате аварии многие пострадали.

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