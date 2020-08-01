В небе США столкнулись два самолета: 7 погибших
В небе над Аляской (США) столкнулись два пассажирских самолета, в результате аварии многие пострадали.
Об этом сообщает Anchorage Daily News.
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По уточненным данным Федерального департамента гражданской авиации, столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12.
В салоне одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом один – член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэрри Кнопп. Все погибли: шестеро при крушении, один – по дороге в больницу.
Специальные следователи расследуют происшествие.
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