В небе США столкнулись два самолета: 7 погибших

В салоне одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом один – член нижней палаты законодательного собрания Аляски.

В небе над Аляской (США) столкнулись два пассажирских самолета, в результате аварии многие пострадали.

Об этом сообщает Anchorage Daily News.

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По уточненным данным Федерального департамента гражданской авиации, столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12.

В салоне одного из самолетов находились шесть пассажиров, в другом один – член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэрри Кнопп. Все погибли: шестеро при крушении, один – по дороге в больницу.

Специальные следователи расследуют происшествие.

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