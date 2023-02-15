Огонь охватил 900 квадратных метров здания.

В городе Коломна (Московская область) произошел масштабный пожар на территории организации по ремонту железнодорожного состава.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Московской области, о возгорании стало известно в 17:30, на место выехали пять расчётов, однако к вечеру их количество увеличилось в шесть раз. Известно, что пожар охватил 900 квадратных метров здания ангара "на территории бывшего завода".

"Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. На место выехал пожарный поезд", - сообщили в МЧС.

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Местные СМИ сообщают, что горит здание, в котором расположена компания, занимающаяся ремонтом и обслуживанием дизелей. Тушение осложняет то, что у спасателей есть проблемы с водой.

Пожары в России

Как известно, в России систематически происходят пожары на территории заводов и нефтебаз. В Белгородской области горела нефтебаза с цистернами топлива, а в Санкт-Петербурге - завод "Звезда", где производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

В конце января в Нижегородской области произошел серьезный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

В Офисе президента Украины заявляли, что такое количество пожаров может быть связано с тем, что РФ не может получить необходимые иностранные запчасти и провести консультации со специалистами.

В ночь на 14 февраля в Москве произошел очередной пожар - горело здание техцентра.

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