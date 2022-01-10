60 человек пострадали.

В Нью-Йорке произошел пожар в 19-этажном жилом здании. Погибли 19 человек, в том числе девять детей.

Об этом пишет Reuters.

Пожар возник в многоэтажном жилом доме в Бронксе около 11:00. В результате происшествия погибли 19 человек.

Еще 60 человек пострадали, 32 из них госпитализировали с опасными для жизни травмами.

Читайте такжеСкала рухнула на катера с туристами в Бразилии: жуткий момент обвала попал на видео"Это безмерная трагедия. Присоединяйтесь ко мне в молитве за тех, кого мы потеряли, особенно за 9 невинных молодых жизней, которые были прерваны", - сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Причина возгорания пока неизвестна.

Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро рассказал, что дым мог распространиться по всему зданию из-за того, что дверь в квартиру, в которой начался пожар, оставили открытой.

В тушении пожара участвовали около 200 спасателей. По словам мэра, у некоторых из них закончился кислород в баллонах, но они все равно продолжали выводить людей из здания.

Напомним, что в пожаре в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе несколько детей.

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