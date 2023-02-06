Ее отпуск мог иметь совершенно непредсказуемые последствия.

Недавно стало известно, что российская теледива Виктория Боня отправилась на Мальдивы.

"А я, наконец-то, в месте, о котором мечтала, трясясь от холода на Манаслу и Охосе. Настроение - лето! Уже успела обгореть. Но не так, конечно, как в горах", - написала 43-летняя звезда.

В своем блоге Боня показала видео, как ныряла рядом с акулой.

Видео дня

"Акула чуть не атаковала меня", - сообщила Виктория своим подписчикам.

На кадрах видно, как знаменитость плавает рядом с лодкой, а мимо нее проплывает акула.

Кто такая Виктория Боня

Российская телеведущая и светская львица. Большую популярность ей принес реалити-проект "Дом-2", где она была ведущей. Сейчас Боня живет вместе с дочерью в Монако.

Что Виктория Боня говорит о войне

Истинную позицию Виктории Бони о войне никто так и не понял. Некоторые расценивают ее действия как популизм, а другие видят в ней человека, который искренне выступает против убийства мирных граждан.

Например, в 2022 году на Каннском кинофестивале она появилась в мужском смокинге и с табличкой с надписью: "Войны не было бы, если бы мужчины могли рожать". Из-за этого провокационного образа ее попросили уйти с красной дорожки.

Вот что позднее написала Боня в своем блоге:

"Сегодня меня попросили уйти с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Так как я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо приподнятой головой. Мне сказали, если я выйду к прессе, то будет слишком много публикаций. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам".

Несмотря на этот инцидент, она так и не осудила войну, развязанную Кремлем, а также не назвала Путина и российских солдат - убийцами.

Вас также могут заинтересовать новости: