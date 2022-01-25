Речь идет о санкциях в случае вторжения в Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Байден утвердительно ответил на соответствующий вопрос о возможном введении санкций в случае усиления российской агрессии по отношению к Украине.

Новость обновляется...

Ранее сообщалось, что США рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России.

Вас также могут заинтересовать новости: