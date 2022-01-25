Владимир Путин и Джо Байден / фото REUTERS
Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Байден утвердительно ответил на соответствующий вопрос о возможном введении санкций в случае усиления российской агрессии по отношению к Украине.
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Ранее сообщалось, что США рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России.