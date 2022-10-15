В Пекине утверждают, что объединение Китая и Тайваня якобы отвечает интересам всех.

Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня. В то же время мирное "воссоединение с островом является приоритетным".

Об этом заявил представитель Коммунистической партии Сунь Йели на пресконференции в Пекине.

"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - утверждает он.

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По словам Йели, Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня лишь как последнее средство при вынужденных обстоятельствах.

"Президент Си Цзиньпин готов выиграть третий пятилетний срок на посту генерального секретаря правящей партии, самую влиятельную должность в стране, на съезде, который будет проходить в Большом зале народа в Пекине в течение недели, начиная с воскресенья", - добавляется в сообщении.

Ситуация на Тайване

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения у берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения.

В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили китайский дрон.

Недавно сообщалось, что на своих военных учениях китайская армия имитировала удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Китая.

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт России ведения гибридной войны против Украины.

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