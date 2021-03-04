Сторонники теорий заговоров искренне верят, что 4 марта состоится инаугурация Трампа.

Палата представителей США перенесла рассмотрение законопроекта по реформе полиции на вечер среды после полученного предупреждения об очередной возможной попытке штурмовать Капитолий.

Об этом сообщает CNN.

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По информации ФБР и Министерства внутренней безопасности США, экстремисты сговариваются захватить Конгресс 4 марта. Впрочем, правоохранителям неясно, имело ли продолжение это обсуждение в контексте нападения.

Один из проинформированных в спецслужбах собеседников уточнил журналистам, что это в основном онлайн-чаты, которые не указывают прямо на решительные действия против Конгресса.

Полиция Вашингтона подтвердила, что получила разведывательные данные по "возможному сговору с целью штурма Капитолия определенной группой ополченцев в четверг, 4 марта".

Правоохранители готовы противодействовать потенциальным рискам. Здание и прилегающую территорию в настоящее время укрепили дополнительными силами безопасности.

Сторонники теории сговоров QAnon считают, что 4 марта состоится инаугурация бывшего президента Дональда Трампа. Между 1793 и 1933 годами инаугурация часто приходилась на 4 марта или около этой даты.

Штурм Капитолия: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По состоянию на 15 января в США в связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

13 февраля Сенат США не смог объявить импичмент 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

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Автор: Яна Ставская