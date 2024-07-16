Вызов посла Украины в МИД свидетельствует о недовольстве официального Нью-Дели словами Зеленского.

МИД Индии вызвал украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече в России премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина.

Как пишет индийское издание Economic Times, там обсуждали недавнюю критику президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди из-за его визита в Россию в день массированного ракетного удара россиян по Украине.

Там отмечают, что вызов посла Украины в МИД свидетельствует о недовольстве официального Нью-Дели словами Зеленского.

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"В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Индии замечания, сделанные президентом Владимиром Зеленским в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию. Как стало известно ЭП, МИД вызвал украинского посла в понедельник и поднял этот вопрос. Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", - отмечают там.

Economic Times также пишет, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры после этого инцидента.

Как Зеленский раскритиковал Моди

Президент Владимир Зеленский раскритиковал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в тот день, когда российская ракета ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Он назвал этот визит "огромным разочарованием".

"Это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день", - написал Зеленский в соцсети.

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