Дом был построен 40 лет назад / скриншот из видео

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил индийский телеканал NDTV.

По его данным, под завалами оказались 25 человек, по меньшей мере 10 из них погибли. Предварительно, 31 человека удалось спасти. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Выбраться пострадавшим из-под завалов помогали местные жители. Им удалось спасти по меньшей мере 20 человек.

Отмечается, что дом был построен 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.

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Автор: УНИАН