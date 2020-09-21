По меньшей мере десять человек погибли.

Трехэтажный жилой дом обвалился в городе Бхиванди, который входит в Мумбаи.

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил индийский телеканал NDTV.

По его данным, под завалами оказались 25 человек, по меньшей мере 10 из них погибли. Предварительно, 31 человека удалось спасти. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Выбраться пострадавшим из-под завалов помогали местные жители. Им удалось спасти по меньшей мере 20 человек.

Отмечается, что дом был построен 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.



10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK — ANI (@ANI) September 21, 2020

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Автор: УНИАН