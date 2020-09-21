Трехэтажный жилой дом обвалился в городе Бхиванди, который входит в Мумбаи.
Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил индийский телеканал NDTV.
По его данным, под завалами оказались 25 человек, по меньшей мере 10 из них погибли. Предварительно, 31 человека удалось спасти. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.
Выбраться пострадавшим из-под завалов помогали местные жители. Им удалось спасти по меньшей мере 20 человек.
Отмечается, что дом был построен 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.
#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.— ANI (@ANI) September 21, 2020
10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK
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