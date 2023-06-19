Полиция подозревает в ее убийстве 32-летнего гражданина Бангладеша.

В Греции нашли тело гражданки Польши, пропавшей на острове Кос 12 июня.

Как пишет издание newsit.gr, девушка работала в местном отеле. Завернутое в простыни и черный мешок тело нашли в районе Аликес. Сообщается, что у нее были синяки и травма головы. При этом ранее это место уже обыскивали, однако ничего не нашли.

Главным подозреваемым в этом деле является 32-летний гражданин Бангладеша. Он был последним человеком, с которым девушка встречалась перед исчезновением. На его теле нашли царапины и следы борьбы. Также под подозрением его сосед.

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Сообщается, что на следующий день после исчезновения девушки главный подозреваемый купил билет на самолет в Италию, никому об этом не сказав.

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Напомним, что 14 июня неподалеку от побережья Греции перевернулся и затонул катер с мигрантами, следовавший из Ливии в Италию. Местные СМИ сообщали, что удалось спасти более 100 человек. В стране объявили трехдневный общенациональный траур по погибшим.

А 1 марта неподалеку от греческого города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой поезда, на месте удара возник сильный пожар. Сообщалось о не менее 57 погибших в результате аварии.

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