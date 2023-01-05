Правительство Италии предоставит 150 евро единоразовой материальной помощи украинским беженцам с низким доходом. Об этом сообщает информационный портал VisitUkraine.today.
На помощь от итальянских властей могут претендовать украинские беженцы, проживающие в Италии и заработавшие не более 20 тысяч евро за налоговый период 2021 года.
Выплату могут получить временные и постоянные работники, исследователи, аспиранты со стипендиями, сезонные работники и работники сферы развлечений, которые соответствуют предусмотренным критериям и не получали такую помощь в ноябре.
Лица, претендующие на единовременное пособие, должны авторизоваться на специальном сайте и указать категорию помощи. Выплаты будут произведены до конца января 2023 года.
Как Италия поддерживает Украину и украинских беженцев
Италия входит в число наиболее активных стран Европы, оказывающих финансовую и военную помощь Украине. В первые дни российского вторжения Италия предоставила Украине более 100 миллионов евро.
Италия присоединилась ко всем западным санкциям против России и заморозила российские активы на своей территории. Параллельно страна приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Одним из важнейших элементов итальянской помощи Украине стали поставки современного оружия, которое остро необходимо на фронте.