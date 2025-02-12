Мужчину, который сбежал из страны, обвиняют в угрозах и физическом насилии в отношении сотрудника полиции во время забора крови в украинской больнице.

Германия может впервые экстрадировать гражданина Украины, который пытался избежать мобилизации, объяснив это нежеланием служить в рядах ВСУ из-за личных убеждений. Разрешение на это предоставил Федеральный верховный суд страны, пишет MDR.

"Отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство, о котором идет речь, подвергается вооруженному нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно ожидать призыва на военную службу", – пояснили судьи.

В то же время немецкий закон и Европейская конвенция по правам человека не исключают экстрадиции.

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Ранее украинские правоохранители запросили у Германии экстрадицию мужчины, который сбежал из страны. Его обвиняют в угрозах и физическом насилии в отношении сотрудника полиции во время забора крови в украинской больнице.

Когда в Германии мужчину поместили в экстрадиционную камеру, он сопротивлялся возвращению в Украину, аргументируя это тем, что в случае экстрадиции ему придется ожидать призыва на военную службу. Однако мужчина сказал, что "не хочет убивать людей и отказался от военной службы по соображениям совести". Поэтому Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии, чтобы там разъяснили, можно ли выдать мужчину Украине. Там ответили утвердительно.

Экстрадиция украинских мужчин

Разговоры о том, будет ли Европа выдавать Украине мужчин, которые незаконно выехали из страны во избежание мобилизации, продолжались не один месяц.

Тогда ряд стран заявили, что не будут экстрадировать украинцев призывного возраста, проживающих на их территории. В частности, такое решение приняли в Австрии.

Немецкие эксперты же говорили, что процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. По словам представителей Министерства юстиции Германии, дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции. Однако статус защиты, который часто есть у украинских беженцев в Германии, не препятствует экстрадиции за подделку документов или взятку.

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