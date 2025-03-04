Будущая коалиция договорилась создать специальный фонд.

Политические силы Германии, ведущие переговоры о формировании коалиции во главе с будущим канцлером страны Фридрихом Мерцом, согласовали выделение сотен миллиардов евро на оборону и инфраструктуру.

Об этом сообщает BILD. Отмечается, что Мерц объявил о создании специального инфраструктурного фонда, который будет финансироваться за счет кредитов на следующие 10 лет. Речь идет о сумме в более 500 миллиардов евро.

Кроме того, партии пришли к согласию о том, что те расходы на оборону, что превышают 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Видео дня

Для того, чтобы разрешить многомиллиардные займы, нужно приостановить "долговой тормоз". Изменения планируют провести за счет большинства в еще существующем Бундестаге – до созыва нового состава немецкого парламента.

Расходы Европы на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что 6 марта, во время внеочередного саммита лидеров ЕС, как ожидается, рассмотрят критически важный вопрос построения европейской оборонной архитектуры. По его словам, речь идет об огромном финансировании, которое вероятно, составляет сотни миллиардов евро.

Ранее о намерениях увеличить расходы на оборону говорили и в Великобритании. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Лондон хочет выйти на уровень в 2,5% ВВП к 2027 году с перспективой увеличения до 3% в дальнейшем.

Вас также могут заинтересовать новости: