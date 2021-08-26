Пострадавшей оказалась модель Джессика Лейдольф.

В немецком городе Небра леопард укусил за голову 36-летнюю модель во время фотосессии в приюте.

Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел, когда модель зашла в вольер с леопардами Трой и Парис. Во вторник, 25 августа, женщину на вертолете доставили в больницу.

По данным немецкой газеты Bild, пострадавшей оказалась модель Джессика Лейдольф.

"Он (леопард) постоянно кусал меня за щеку, за ухо, за голову", - рассказала Лейдольф изданию.

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Известно, что ранее эти леопарды снимались в рекламе Panasonic.

Группа по защите прав животных Peta отреагировала на нападение, призвав содержать диких кошек только в официальных зоозащитных центрах, где их нельзя использовать в коммерческих целях.

Власти расследуют нападение.

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Автор: Денис Прядко