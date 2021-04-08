Леопарда поймали и отвезли на безопасное расстояние, где его выпустят в дикую природу.

В индийском городе Джамму леопард ранил трех человек.

Об этом сообщает издание Down to Earth.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля. Департамент охраны дикой природы получил сообщение о том, что в парке Грин-Белт разгуливает взрослый леопард.

Читайте такжеВ Южной Африке гиена стащила маленького леопарда и попала на видео

«Мы поймали его к 14:00 и поместили в центр спасения животных. Леопард ранил трех человек, в том числе двух сотрудников организации по охране дикой природы», - сказал руководитель подразделения охраны дикой природы Анил Кумар.

Он объяснил, что город окружен лесами, и хищник, по всей видимости, пришел оттуда.

В результате леопарда поймали и отвезли на безопасное расстояние, где его выпустят в дикую природу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко