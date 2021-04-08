В индийском городе Джамму леопард ранил трех человек.
Об этом сообщает издание Down to Earth.
Инцидент произошел во вторник, 6 апреля. Департамент охраны дикой природы получил сообщение о том, что в парке Грин-Белт разгуливает взрослый леопард.
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«Мы поймали его к 14:00 и поместили в центр спасения животных. Леопард ранил трех человек, в том числе двух сотрудников организации по охране дикой природы», - сказал руководитель подразделения охраны дикой природы Анил Кумар.
Он объяснил, что город окружен лесами, и хищник, по всей видимости, пришел оттуда.
В результате леопарда поймали и отвезли на безопасное расстояние, где его выпустят в дикую природу.
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