Неоправданное сосредоточение Россией вооруженных сил является вызовом глобальной безопасности и международному порядку, говорится в документе.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) опубликовали в субботу совместное заявление по ситуации между Украиной и Россией.

Как передает "Голос Америки", они призвали Россию "избрать путь дипломатии, снизить напряженность, существенно отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства".

Неспровоцированное и неоправданное сосредоточение Россией вооруженных сил, ставшее крупнейшим военным развертыванием на европейском континенте со времен окончания "холодной войны", является вызовом глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.

"В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения", — говорится в заявлении.

"Мы приняли к сведению последние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем наше обязательство по отношению к России вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями. Мы также подтверждаем нашу приверженность поиску мирного и дипломатического решения нынешнего кризиса и призываем Россию принять предложение о диалоге в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза.

Обострение на Донбассе: что известно

В последние дни российские оккупационные силы начали массированные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе оккупанты разместили более 200 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости: