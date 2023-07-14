Там считают, что помощь украинцам - это не благотворительность.

Предоставление помощи Украине не является благотворительностью для других стран.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times, комментируя слова министра обороны Великобритании Бена Уолеса о том, что "люди хотят видеть щепотку благодарности" от Украины.

"Нам нужно понять, что это не является благотворительностью, потому что Украина борется за нас, за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности", - сказал Валтонен.

Видео дня

Министр отметила, что западные страны по-прежнему привержены поддержке Украины и она не видит никакой "усталости от войны".

Скандал из-за "неблагодарности" Украины

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они - не Amazon, а от Украины хотят видеть "щепотку благодарности" в вопросах помощи.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина всегда выражает благодарность партнерам за поддержку, поэтому он не понимает причин такого заявления.

"Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: