В Египте произошел мощный пожар на отрезке нефтепровода у автотрассы: есть пострадавшие (видео)

Ко взрыву топлива привело близкое расположение каирско-исмаильской трассы и искра от автомобиля.

В Египте, вблизи аэропорта Каира произошел масштабный пожар из-за утечки топлива из нефтепровода "Пустыня Исмаилия".

Предварительно, на отрезке нефтепровода "Шукаир-Мостород" произошел разрыв трубы, пишет местное издание al-Masry al-Youm.

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Ко взрыву топлива привело близкое расположение каирско-исмаильской трассы и искра от автомобиля.

На месте взрыва было задействовано 20 пожарных машин. Кроме этого огонь перебросился на автостоянку, где загорелись припаркованные автомобили. Также известно, что от огня пострадали несколько человек.

Как сообщал ранее УНИАН, в Турции военные вывозили с территории сгоревшего предприятия остатки взрывчатых веществ. Но во время разгрузки в горах, где все это планировали безопасно утилизировать, прогремел взрыв.

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