Собеседники издания описывают постоянную угрозу на восточных границах Европы как возвращение к норме после короткого позитивного периода, который наблюдался в 1990-е годы.

В британском правительстве убеждены, что противостояние с Россией - это всерьез и надолго, безотносительно к исходу войны в Украине. Об этом говорится в материале журналитски BBC Лоры Кюнсберг, которая поговорила с источниками внутри британского правительства

Утверждается, что британские чиновники понимают, что угроза со стороны России никуда не денется, будь то в Украине или в виде диверсий на улицах Великобритании.

"Они теперь буквально воюют в союзе с северокорейцами, а иранцы их снабжают. Мы теперь не может смотреть на них иначе, чем как на угрозу", - сказал собеседник в правительстве.

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Собеседники издания описывают постоянную угрозу на восточных границах Европы как возвращение к норме после короткого позитивного периода, который наблюдался в 1990-е годы.

"Привыкайте к этому. Мы так жили всегда", - сказал один из них.

Ведущая спросила чиновников, как реагировать на все более угрожающую риторику Путина. Множественные источники отвечают одинаково, что не надо паниковать.

"Всю дорогу он угрожает - мы не должны позволить этому сдержать нас", - прокомментировал один из собеседников BBC.

Сейчас риторика Путина направлена на то, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа и дать ему повод для прекращения помощи Украине, предположил из бывших британских министров. Он считает, что если у Трампа сложится впечатление, что конфликт стал настолько опасным, что терпеть это дальше нельзя, то может быть, он пожелает сделать все, чтобы остановить войну любой ценой даже на условиях Путина.

По словам нескольких собеседников, на данный момент надежда западных союзников Украине состоит в том, чтобы поставить ее в наилучшее возможное положение для переговоров. Один из советников правительства сказал , что для этого может потребоваться создать у Трампа преувеличенное впечатление о его дипломатических способностях:

"Чтобы создать у Трампа настроение, выгодное Украине, и чтобы он выглядел как тот, кто остановил войну, а не тот, кто сдал Украину".

Война в Украине - помощь от Великобритании

В тысячный день полномасштабной войны в Украине Великобритания объявила о новом вкладе в поддержку обороны страны.

Как сообщают в Министерстве обороны, 19 ноября правительство согласовало выделение 7,5 миллионов фунтов стерлингов (почти 9,5 миллионов долларов) на новые ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Деньги будут инвестированы через коалицию дронов, которую возглавляют Великобритания и Латвия.

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