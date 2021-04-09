Вспоминаем, чем известен герцог Эдинбургский.

Сегодня стало известно о смерти принца Великобритании Филиппа Маунтбеттена, мужа королевы Елизаветы II. Причину его смерти дворец пока не называл. Герцогу было 99 лет.

Принц Филипп был отцом дочери и трех сыновей. Он был известен экстравагантным юмором и прагматичным характером, а также сложной судьбой.

Биография принца Филиппа

Филипп является сыном греческого принца Андрея, который имеет родственные связи с российской королевской династией Романовых. Его мать принцесса Алиса - племянница российской императрицы Александры Фёдоровны. При рождении Филипп получил титул принца Греческого и Датского.

Семья Филиппа была изгнана из Греции после отречения греческого короля от престола. Филипп учился в школах разных европейских стран и получил образование моряка, а в юношестве прошел через Вторую мировую в морском флоте.

Во время учебы в военно-морском колледже в Дартмуте 18-летний Филипп познакомился с двумя британскими принцессами и четвероюродными сестрами - Маргрет и своей будущей женой Елизаветой. Елизавета при знакомстве влюбилась в юношу и между ними завязалась тайная переписка.

После войны пара решила пожениться. Отец Елизаветы скрепя сердце дал благословение на брак. Ради брака Филипп отказался от титула принца Греческого и Датского и фамилии своего рода. Отец Елизаветы VI даровал будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

В их браке родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (1960) и принц Эдвард, граф Уэссекский (1964). Брак Филиппа и Елизаветы стал самым долгим в истории британской монархии. После свадьбы в 1952 году Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье.

Интересные факты про принца Филиппа

По словам королевы Елизаветы, супруг всегда был для неё опорой в делах. Он сопровождал королеву в деловых поездках и часто сам представлял корону в различных организациях.

Филипп также покровительствовал многим благотворительным организациям и был ректором Кембриджского и Эдинбургского университетов.

Помимо морского образования Филипп имел лицензию пилота. Он совершил два кругосветных путешествия на яхте.

Принц не раз привлекал внимание журналистов своими колкими шутками, не политкорректными высказываниями и черным юмором. К примеру, однажды он сказал британским студентам, которые проходили обучение в Китае, такую фразу: "Если останетесь здесь надолго, все станете косоглазыми".

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Автор: Екатерина Пулатова