Открыв люк, владельцы дома обнаружили там канализационную трубу.

В британском Плимуте, графство Девон, пара обнаружила потайной люк под ковром в спальне.

Видео открытия люка опубликовала пользовательница TikTok под ником @candyrainsalon.

Неожиданную находку в доме XVI века они обнаружили во время ремонта. Почувствовав плохой запах, доносившийся из спальни, пара решила найти его источник. Сняв ковровое покрытие, они наткнулись на железный люк, в котором находилась канализационная труба.

"Страшно подумать, что мы собирались оставить ковер в спальне до тех пор, пока не появится достаточно денег на ремонт. У нас под ногами плыли фекалии", - сказала британка.

Ролик быстро стал вирусным, набрав миллионы просмотров и почти две тысячи комментариев.

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Автор: Денис Прядко