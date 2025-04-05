Мужчина два года отсидел в Британии по делу о сексуальных преступлениях против детей, а потом подался волонтерить в Украине под новым именем.

Осужденный британским судом педофил был принят на работу в благотворительную организацию, работающую с украинскими детьми, пострадавшими от российского военного вторжения. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает издание, британская благотворительная организация Siobhan's Trust кормила бесплатной пиццей детей и их семьи в Украине. В частности в течение 2023 года эту работу выполнял 52-летний мужчина по имени Джек Морган. По данным журналистов, он регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев на западе Украины.

"На фотографиях, опубликованных благотворительной организацией и ее волонтерами в социальных сетях, видно, как он играет с маленькими детьми", - пишет The Telegraph.

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Подозрения относительно Моргана возникать среди благотворительного сообщества Львова после того, как он начал хвастаться тем, что якобы вступил в Иностранный легион Вооруженных сил Украины и теперь собирает от его имени деньги на военные нужды. В августе 2024 года львовские волонтеры узнали правду о прошлом мужчины.

В Siobhan's Trust, которая уже сменила название на HopeFull, журналистам заявили, что не знали о его судимости, пока его не освободили в феврале 2024 года. В организации заверили, что во время раздачи благотворительных обедов ни один их волонтер никогда не оставался один на один с детьми.

Проведенное The Telegraph расследование установило, что незадолго до того, как Морган начал волонтерить в Украине, он был осужден королевским судом в городе Кардифф (Великобритания) за нарушение судебных предписаний, наложенных на него за шесть лет до того. Эти ограничения касались его взаимодействия с детьми. Также выяснилось, что настоящее имя мужчины - Ли Каллаган. Он является жителем Ньюпорта, южный Уэльс.

В феврале 2017 года Каллаган получил судебное предписание по предотвращению сексуальных преступлений над детьми. Это решение вынесли по делу, где его обвинили в интернет-переписке с известным педофилом относительно потенциальной попытки сексуального насилия над ребенком. Также его признали виновным в хранении изображений жестокого обращения с детьми и посадили на два года.

Считается, что после освобождения из тюрьмы Каллаган сменил свое имя на Джека Моргана, прежде чем в январе 2023 года ему было предъявлено обвинение в нарушении судебного предписания шестилетней давности. Затем он уехал в Украину, где его и наняла компания Siobhan's Trust.

Иностранные волонтеры, которые сотрудничали с Siobhan's Trust, обвинили организацию в "чрезвычайно вялой" проверке тех, кого те нанимали для работы в Украине. Такая проверка сводилась к короткой беседе через WhatsApp. Впоследствии выяснилось, что организация совсем не проверяла работников на прошлые судимости.

По данным The Telegraph, хотя Морган и был уволен из Siobhan's Trust более года назад, он все еще находится где-то в Украине. Также сообщается, что он некоторое время жил в одной квартире с украинской женщиной, которая имеет двоих детей. Вроде бы с украинкой у британца были романтические отношения.

Пострадал ли кто-то из детей - в Украине или Британии - от рук этого мужчины, The Telegraph не сообщает.

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