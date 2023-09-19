Президент США хочет, чтобы межведомственные органы рассмотрели этот вопрос.

В Белом доме продолжаются дискуссии о возможной передачи Украине ракеты большой дальности ATACMS. Решение пока не принято.

Как рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, которого цитирует Telegraph, в Соединенных Штатах уже долго ведутся разговоры о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, Министерство обороны, Государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопрос ATACMS. Они не снимаются со стола", - добавил представитель Белого дома.

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ATACMS для Украины

Украина еще с осени 2022 года просит США наконец передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

28 июня 2023 года в Сенате США назвали возможность передачи Украине ATACMS "достаточно высокой".

Четверо высокопоставленных сенаторов-республиканцев США на фоне предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом призывают президента Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности.

В то же время, по информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS.

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