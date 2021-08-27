Верховный суд Беларуси 27 августа рассмотрел и удовлетворил иск Министерства юстиции по устранению Белорусской ассоциации журналистов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Ранее заседание перенесли из-за того, что организация обжаловала предупреждение ведомства, которое стало формальной причиной для закрытия.
"Основание" для ликвидации заключается в том, что Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство юстиции во время проверки, начатой в июне. Руководство организации категорически не согласно с таким выводом.
Первый обыск в офисе БАЖ прошел 16 февраля. Кроме того, представителей организации несколько раз вызывали в Следственный комитет для допросов, в течение месяца офис был опечатан. В июне и июле контролеры появились вновь, с того времени любая деятельность БАЖ фактически парализована.
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21 июня стало известно, что Министерство юстиции проверяет ряд общественных организаций, а многие из них уже ликвидированы. Белорусская ассоциация журналистов также предоставила большой перечень документов, за исключением материалов, конфискованных в офисе во время первого обыска.
Непредоставление запрашиваемых документов и отсутствие юридических адресов региональных отделений Минюст Беларуси расценил как нарушение закона и устава БАЖ и направил иск в Верховный суд о ликвидации за якобы "непринятие мер по устранению нарушений".
Белорусская ассоциация журналистов - что о ней известно
- БАЖ действует с осени 1995 года. Под ее крышей более 1 300 членов, работающих в периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях.
- С 1997 года БАЖ является членом Международной федерации журналистов (IFJ), отслеживает нарушения свободы выражения взглядов и прав медиа. Организация имеет сеть собственных корреспондентов по всей Беларуси, которые собирают информацию о состоянии медиа в своем регионе.
- В 2003 году Всемирная ассоциация газет (WAN) наградила БАЖ "Золотым пером свободы". В декабре 2004 года Европейский парламент вручил БАЖ премию имени Сахарова за свободу мысли.
- В 2006 году организация прошла государственную перерегистрацию в Беларуси.
- В июне 2011 года Атлантический совет Соединенных Штатов наградил БАЖ премией Атлантического совета за свободу. С 2013 года Ассоциация является полноправным членом Европейской федерации журналистов (EFJ).
- До 25 апреля 2015 года БАЖ возглавляла Жанна Литвина, затем ее место занял Андрей Бастунец.