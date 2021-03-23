Колонну тяжелой военной техники заметили в городе Гродно.

В Беларуси за несколько километров от границы с ЕС заметили колонну тяжелой военной техники.

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Об этом сообщает Telegram-накал Белсат.

Как сообщается, видео прислали читатели канала, а колонну заметили в городе Гродно, который расположен в 15 километрах от Польши и 30 километрах от Литвы.

"Читатели прислали нам видео проезда колонны тяжелой военной техники через Гродно", - говорится в сообщении.

Протесты и задержания в Беларуси: что известно

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

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Автор: Екатерина Лиманская