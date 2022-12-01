Борт направляется в Минск, а его пассажиры неизвестны.

В четверг, 1 декабря, на белорусском аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский "Ту-154М", на борту которого находилась группа русских генералов. В то же время в Минск направляется неизвестный российский VIP-борт.

Как пишет монторинговий проект "Беларускі Гаюн", борт с российскими генералами приземлился в Мачулищах сегодня в 09:23 (по минскому времени). Он прилетел с аэродрома Чкаловский.

Пропагандисты об этом визите не сообщали, а на опубликованных кадрах совещания у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российских генералов нет.

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Позже в белорусском воздушном пространстве РБ появился правительственный VIP-борт специального летного отряда Россия (RA-09007). Он направляется в сторону Минска. Кто находится на борту самолета - не известно.

Угроза со стороны Беларуси

Как прогнозируют эксперты, к середине зимы россияне будут собирать на группировку на территории Беларуси, которая будет в полном подчинении Генерального штаба РФ.

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с учетом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии Беларуси суммарно ударный потенциал РФ на этом направлении составляет максимум 23 тысячи военных (от 23 до 28 БТГр).

Накануне также стало известно, что в Беларуси готовятся к проведению мобилизационных мероприятий. Например, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных.

Также Украина продолжает строить на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

В Генштабе ВСУ предупредили, что в случае наступления российско-белорусских сил с территории Беларуси, для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможны инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

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