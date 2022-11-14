В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, заказ должны выполнить до конца текущего года.

"По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года", – говорится в сообщении.

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В то же время в Генштабе подчеркнули, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Война в Украине: роль Беларуси

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси наносятся удары по украинским городам. Кроме того, именно из Беларуси российские войска наступали на северные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в последние несколько дней в Беларуси зафиксировано восемь полетов российских военно-транспортных самолетов Ил-76. 11 ноября они пробыли на аэродроме в Мачулищах дольше положенного для разгрузки времени. Это может быть завоз новых ракет в Беларусь или их вывоз в Россию.

Кроме того, Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400. В воскресенье днем, 13 ноября, было замечено движение в сторону аэродрома "Мачулищи" пяти тралов, на которых было по четыре ракетных контейнера для этих ЗРК (всего 20 ракет).

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