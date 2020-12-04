Сторона защиты уже планирует обжаловать приговор.

Бывшего министра финансов Австрии Карла-Хайнца Грассера признали виновным за участие в крупном коррупционном скандале BUWOG Scandal. Судьи дали ему 8 лет тюрьмы.

Об этом пишет Politico.

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Грассер занимал пост министра финансов с 2000 по 2007 годы. До 2003 года он был членом ультраправой Партии свободы.

Грассера обвиняли в предоставлении инсайдерской информации частному инвестору накануне продажи 60 тысяч государственных квартир в 2004 году. Благодаря схеме министр финансов присвоил около 9,6 миллиона евро. Суд над ним длился три года.

Кроме того, экс-министра признали виновным во ввозе в страну полумиллиона евро наличными. Деньги он оставил в том же банке Лихтенштейна, куда были перечислены незаконные платежи указанной ранее коррупционной сделки. Судьям он заявил, что деньги получил от свекрови в Швейцарии.

Сторона защиты уже планирует обжаловать приговор.

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Перевод: Яна Ставская