Доступ к "черному ящику" будет возможен через цифровую платформу и беспроводное соединение.

"Черный ящик" Земли построят на западном побережье австралийского острова Тасмания. Там будут храниться информация о последних годах человеческой цивилизации на случай глобальной климатической катастрофы.

Об этом сообщает New Atlas.

Сооружение будет обшито листовой сталью толщиной 7,5 сантиметра. Внутри буду храниться жесткие диски с данными за 30-50 лет. При этом на крыше здания установят солнечные батареи, а также обеспечат резервным питанием.

На жесткие диски будет собираться информация из Интернета. Ее будут отфильтровывать по специально разработанному алгоритму. В частности, планируется собрать данные о температуре на суше и в море, закислении океана, уровне CO2 в атмосфере, вымирании дикой природы и использовании энергии, а также данные о человеческой цивилизации.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре составили прогноз на декабрь: какой погоды ждатьКроме того, "черный ящик" будет собирать контекстную информацию - заголовки новостей, сообщения в социальных сетях, данные о важных конференциях и встречах по изменению климата.

Предполагается, что доступ к нему будет возможен через цифровую платформу и беспроводное соединение. "Черный ящик" намерены установить до конца 2022 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в ООН заявили, что рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.

При этом представитель ООН призвал международное сообщество в срочном порядке выделить средства для оказания помощи жителям Мадагаскара, которые уже более 40 лет страдают от разрушительной засухи вместе с песчаными бурями и вредителями, в том числе нашествиями саранчи.

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Автор: Анастасия Горбачева