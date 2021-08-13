Уже сейчас некоторые люди отказываются рожать детей опасаясь, что это усилит глобальное потепление, а другие обеспокоены экстремальными погодными условиями.

В мире растет количество людей, которые не хотят иметь детей, опасаясь последствий климатических изменений.

Уже сейчас некоторые люди отказываются рожать детей опасаясь, что это усилит глобальное потепление, а другие обеспокоены экстремальными погодными условиями, с которыми могут столкнуться их дети, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую записку Morgan Stanley.

"Движение за то, чтобы не иметь детей из-за опасений по поводу изменения климата, растет и влияет на уровень рождаемости быстрее, чем любая предшествующая тенденция в области снижения рождаемости", - отмечают аналитики Morgan Stanley.

Некоторые люди предпочитают не заводить детей, потому что опасаются, что это усилит глобальное потепление.

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"Наличие ребенка в 7 раз хуже для климата по годовым выбросам CO2, чем 10 наиболее обсуждаемых смягчающих средств, которые могут использовать люди", - говорят в Morgan Stanley.

Согласно шведскому исследованию 2017 года, рождение одного ребенка приводит к выбросам в атмосферу почти 58,6 тонны углерода в год в развитых странах.

Как рассказал CNBC 35-летний британец Даниэль, который проживает в Дубае с женой, климат в последние годы сделал большой вклад в то, что они не хотят заводить детей. "Мы долго думали об этом и быстро поняли, что появлениееще одного человека на планете будет иметь огромное влияние на окружающую среду", - сказал Даниэль.

Еще одна собеседница CNBC, 39-летняя учительница английского языка Джессика Комбес, заявила, что "отказывается приводить детей в пылающий ад, который мы называем планетой". По ее словам, она всегда сомневалась по поводу рождения ребенка. "Теперь, когда я смотрю на состояние экономики, некачественное здравоохранение в мире и изменение климата, я чувствую, что все мои опасения были оправданы", - считает Комбес.

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Автор: Александр Топчий