Отметим, сегодня в международной помощи нуждаются не менее 1,6 млн жителей Мадагаскара.

Миллионы жителей Мадагаскара оказались на грани голода из-за последствий изменения климата.

Об этом заявил координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного, говорится на сайте организации.

Представитель ООН призвал международное сообщество в срочном порядке выделить средства для оказания помощи жителям Мадагаскара, которые уже более 40 лет страдают от разрушительной засухи вместе с песчаными бурями и вредителями, в том числе нашествиями саранчи.

Многие местные фермеры на юге Мадагаскара более трех лет не могут выращивать сельскохозяйственную продукцию на своих полях. Это привело к тому, что сегодня в международной помощи нуждаются не менее 1,6 млн жителей Мадагаскара.

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"Женщины, дети и все члены семей едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху. От острого недоедания страдают более полумиллиона детей. Это происходит в стране и регионе, жители которых меньше всего виноваты в изменении климата", - сказал представитель ООН.

Из-за засухи на большом юге Мадагаскара с острой нехваткой продовольствия столкнулись более 1,3 млн человек. Примерно 300 тысяч жителей Мадагаскара оказались на грани голодной смерти.

"Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой, очевидно, хватит ненадолго", - сказал Саного.

На сегодняшний день доноры выделили почти 120 млн долларов США, но согласно пересмотренному призыва нужно 231 млн в период с января 2021 года по май 2022 года.

Напомним, как сообщали в ООН, рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.

Изменения климата: что известно

Автор: Виктория Гордиенко