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В Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе, есть пострадавшие (видео)

22:27, 14 января 2020
Мир
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Взрыв на нефтехимическом заводе в Испании / REUTERS

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канъондзи и Бонавишта произошел мощный взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

При этом в управлении гражданской обороны Каталонии сообщили, что "токсичных облаков" в результате инцидента нет., передает ЕП.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Видео: La Vanguardia

Напомним, в конце сентября в китайской провинции Чжэцзян произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости, в результате чего погибло 19 человек.

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