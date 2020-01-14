В Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе, есть пострадавшие (видео)

Взрыв на заводе BASF в городе Таррагона вызвал пожар.

В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, вследствие чего пострадали по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канъондзи и Бонавишта произошел мощный взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

При этом в управлении гражданской обороны Каталонии сообщили, что "токсичных облаков" в результате инцидента нет., передает ЕП.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChppic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020

🎥 Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.



Autor: Pau Pastor López



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Видео: La Vanguardia

Напомним, в конце сентября в китайской провинции Чжэцзян произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости, в результате чего погибло 19 человек.