Столтенберг прокомментировал информацию о нехватке боеприпасов для ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал союзников сделать "еще больше" в вопросе поставках оружия и боеприпасов Украине.

Такое заявление он сделал, комментируя попавшую в сеть информацию о том, что у Украины якобы вскоре могут закончиться боеприпасы для ПВО. Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для помощи украинцам в возвращении территорий, пишет CNN.

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже переданы Украине, но нам нужно сделать еще больше. Потому что нам нужно обеспечить, чтобы украинцы находились в положении, в котором могут освободить и вернуть свои территории", - заявил генсек Альянса.

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Утечка секретных документов США: что известно

Как известно, в апреле в сеть "слили" документы, которые якобы содержат секретные данные Пентагона и американской разведки о войне в Украине. По этому делу ФБР задержала военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным The New York Times, в документах содержится информация о том, что ПВО Украины может пострадать из-за нехватки боеприпасов, что переломит ход войны.

Кроме того, согласно документам, американская разведка якобы прогнозирует Украине "скромный успех" в будущем контрнаступлении.

В Украине, Соединенных Штатах и Великобритании отмечали, что опубликованные документы содержат неточности и могут быть подделаны.

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