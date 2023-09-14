Сенатор от штата Юта раскритиковал критиков финансирования Киева и выразил сожаление по поводу состояния своей партии под влиянием Дональда Трампа.

76-летний сенатор Митт Ромни, который ранее был кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать финансировать военные усилия Украины.

По его мнению, "уничтожение российской армии" при использовании всего лишь пяти процентов оборонного бюджета США является "чрезвычайно мудрой инвестицией", пишет Telegraph.

Республиканец, объявивший в среду, что он не будет баллотироваться на переизбрание на пост сенатора от штата Юта, ответил критикам внутри своей партии, утверждавшим, что Америка не может позволить себе продолжать финансировать украинскую армию, заявив: "Идея того, что это слишком дорого, немного смешна".

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"Мы тратим около 850 миллиардов долларов в год на оборону. Мы используем около пяти процентов этой суммы, чтобы помочь Украине. Боже мой, чтобы защитить свободу и уничтожить российскую армию – страну с 1500 ядерными боеголовками, нацеленными на нас. Возможность сделать это с пятью процентами вашего военного бюджета кажется мне чрезвычайно разумной инвестицией, а не чем-то, что мы не можем себе позволить", - сказал он.

Ромни считает, что Запад предпринял "необычайные шаги, чтобы объединиться и предоставить Украине необходимое вооружение". Однако, он предостерег от самоуспокоенности.

"Меня беспокоит то, что в моей стране некоторые люди говорят: "Ок, мы сделали достаточно, давайте двигаться дальше". По моему мнению, это очень глупо и очень недальновидно, потому что, если Россия думает, что ей сойдет с рук то, что она сделала в Украине, Китай будет чувствовать то же самое в отношении Тайваня. Другие авторитарные деятели скажут: "Почему бы нам не забрать население и ресурсы нашего соседа?" Это просто не то, что либеральные демократии мира могут одобрить", - добавил он.

Военная помощь Украине - обсуджение в США

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл резко акцентировал в рамках выступления перед своими однопартийцами, почему США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для победы в войне.

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы.

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