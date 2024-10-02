Министр облороны Польши сообщил, что "желающих немного".

В Польше проходит формирование Украинского добровольческого легиона для военной подготовки украинцев, однако пока что к легиону присоединилось крайне мало людей. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Wirtualna Polska.

Он напомнил, что в июле премьер-министр Дональд Туск подписал соглашение с президентом Владимиром Зеленским, согласно которому должен был быть создан "легион" из украинцев, проживающих в Польше, их должны были обучить и вооружить. При этом Польша должна была отвечать за подготовку добровольцев, а Киев - за вербовку. И, по словам Косиняка-Камыша, Польша была готова выполнить свою часть соглашения:

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были зарегистрироваться с украинской стороны, слишком мало".

Польский министр обороны напомнил, что украинская сторона заявляла - в Польше может быть создано подразделение даже из "нескольких тысяч" украинцев, однако сейчас, по его словам, "желающих немного".

Украинский легион в Польше - новости

В начале сентября польские СМИ сообщали, что в формировании Украинского легиона в Польше для военной подготовки украинцев пока нет никаких сдвигов, он остается лишь идеей на бумаге.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что на сегодня в Польше проживает около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста.

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