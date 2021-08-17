В частности, украинцы спасли 27 жилых домов и культовое местное сооружение.

Украинские пожарные, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране бороться с масштабными лесными пожарами, спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи.

Как передает корреспондент УНИАН, отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек, успешно выполнив возложенное на них задание по тушению лесных пожаров в Греции, вернулся домой, приземлившись в киевском аэропорту "Жуляны" в понедельник, 16 августа.

"Сводным отрядом ГСЧС ликвидировано отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидировано низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. метров, спасено 2 населенных пункта Спатари и Метохи", - говорится в сообщении ГСЧС.

В частности, в указанных населенных пунктах украинские пожарные спасли 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 ульи и стадо овец, а также 23 гектара оливкового и фигового сада.

Перелет украинских спасателей стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны.

Как сообщал УНИАН, это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Иван Бойко