Среди сотрудниц борделей очень много молодых украинских женщин, приехавших сюда из-за войны.

Многие украинские беженки в итоге занимаются проституцией в Берлине, хотя сначала предполагают заниматься этим недолго, но часто это затягивается.

Социальный работник, которая предпочла не называть свое имя, объяснила изданию Die Welt причины этого явления и описала ситуацию в публичных домах. Она отметила, что до февраля 2022 года украинские женщины в этой среде были мало замечены, но теперь ситуация поменялась.

"В борделях сейчас процентов 50. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за войны", - сказала она и добавила, что раньше в берлинских борделях было мало украинок, завербованных на родине для приезда в Германию.

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Украинки попадают в бордели, услышав от других украинок, что таким образом можно неплохо заработать. Некоторых женщин набирают онлайн, но только тогда, когда они уже здесь, в Германии.

"Многие женщины из Украины, о которых мы заботимся, даже не знают о своих правах. Им внушили большой страх перед центром занятости. К нам на консультацию пришла женщина около 40 лет. Я предложила ей подать заявление в центр занятости, чтобы она могла получить пособие. Но она боялась, что возникнут проблемы, если власти узнают, что она занимается проституцией. Ее беспокоила стигматизация", - рассказала специалист.

Как объяснила социальный работник, многие украинки, занимающиеся проституцией, являются бездомными - у них нет адреса регистрации или договора аренды, и они живут с друзьями или клиентами в гостевых домах, отелях или в борделях, где работают. "Женщинам, которые хотят бросить проституцию, зачастую это очень сложно, потому что тогда они теряют жилплощадь", - сказала специалист.

Социальный работник отметила, что многим женщинам трудно вырваться из этого порочного круга из-за окружения, они бояться, что когда закончат с проституцией, то потеряют сферу общения. Также они понимают, что потеряют жилье, которое в Берлине найти катастрофически сложно. "Женщинам, желающим выбраться, обычно требуется несколько попыток", - констатировала специалист.

Как указала соцработник, найти нормальную работу украинкам в Германии мешает бюрократическая волокита, незнание ни английского ни немецкого языков. К этому добавляется то, что многие украинки, которые занимаются проституцией, утверждают, что это ненадолго. "Они говорят, что бросят заниматься проституцией через несколько месяцев или лет, а затем вернутся на родину, но этот период становится все длиннее и длиннее", - отметила специалист.

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