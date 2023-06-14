Российско-украинская война сейчас поглощает арсеналы во всем мире, накопившиеся за десятилетия.

Из-за российско-украинской войны во всем мире сокращаются запасы оружия, что открывает новую эпоху для возрождения оружейных компаний. Об этом заявил представитель министра обороны в парламенте Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает Sky News.

Так, во время его выступления в парламенте депутаты поинтересовались у Хиппи, "абсолютно ли он уверен", что у Великобритании есть средства для обеспечения Украины оружием.

"У одной только Великобритании – нет. Я не думаю, что это кого-то удивит, но я думаю, что коллективно у всего сообщества доноров – есть", – заявил он.

Хиппи отметил, что после 18 месяцев "путешествий по миру" и скупки оружия для нужд Украины он и его коллеги по всему миру "уменьшили свои запасы".

"Это хорошее время, чтобы заняться оборонной промышленностью, и британские оборонные компании четко реагируют на этот сигнал спроса, как и следовало ожидать", — сказал он.

Дефицит оружия в Украине и на Западе

По словам замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, несмотря на значительные поставки западного оружия, ВСУ все еще не достигли паритета в вооружении с российской армией. Она отметила, что Россия в течение 30 лет готовилась к войне, тогда как Украина в это время лишь разоружалась.

Но, как выяснилось, страны Запада тоже успешно разоружались все последние 30 лет. В итоге к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину весь Запад в целом едва справляется с тем, чтобы обеспечивать Украину самым минимум оружия.

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