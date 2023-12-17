У президента Владимира Зеленского была поистине ужасная неделя. Хотя его команда провозгласила победу после решения о начале переговоров о вступлении в ЕС, но для фактического членства война должна закончиться победой Киева. Но ни одна из этих вещей в настоящее время не гарантирована.

Как пишет CNN, вместо этого Зеленский должен смело взглянуть на две срочные финансовые катастрофы за четыре дня. "Решение Венгрии наложить вето на военную помощь ЕС Украине на сумму $55 млрд. Официальные лица ЕС заверили, что в начале января, скорее всего, этот вопрос будет положительно проголосован", - пишет издание.

Также журналисты затронули тему визита Зеленского в США, в ходе которого он просил помочь Украине. "Даже если Вашингтону удастся возобновить финансирование в начале 2024 года, это уже нанесет ущерб Украине", - отметило издание.

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"Это ошеломляющий провал американской внешней политики, последствия которого отзовутся в ближайшие десятилетия. Никогда еще... на карту не было поставлено так много", - выразило мнение издание.

Теперь предстоящий вызов – вероятность того, что Украина может столкнуться с Россией без поддержки НАТО – давит на умы тех, кому следует сосредоточиться на предстоящих зимних сражениях.

"Отсутствие денег США и ЕС – или одного из них – вполне вероятно означает, что большая часть Украины попадет под российскую оккупацию в ближайшие два года.

Это поставило бы российские вооруженные силы прямо к границам НАТО, что немедленно стало бы проблемой Вашингтона. "Почему? Потому что за пределами договора НАТО о взаимной обороне, на чисто практическом уровне, безопасные и свободные демократии в Европе являются ключевыми торговыми партнерами Америки и основой глобального веса США", - пояснило издание.

Тем не менее, Зеленский сталкивается с союзником в США, настолько расколотым и невежественным, что ему приходится делать вид, что дела обстоят не так уж и плохо.

"Некоторые маргинальные республиканцы утверждают, что РФ всегда будет побеждать, так зачем же откладывать неизбежное, предоставляя помощь, которая приводит к гибели украинцев? Тем, кто хочет сказать "нет" Украине, не нужно особых оправданий. Но это откладывает следующий, более мрачный вопрос: когда вы, наконец, скажете Москве "нет"? Какую часть Украины или, возможно, ее европейских соседей, может Путин подчинить или сравнять с землей?", - задалось вопросами издание.

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